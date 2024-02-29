باكيتا: “هدفنا من مواجهة ميدياما التحضير للمرحلة المقبلة”

كشف مدرب شباب بلوزداد، ماركوس باكيتا، أهداف فريقه من المواجهة التي ستجمعهم غدا الجمعة، بالضيف نادي ميدياما، لحساب رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح باكيتا، اليوم الخميس، خلال ندوته الصحفية: “مباراة الغد مهمة، فهي تعتبر تحضير لمبارياتنا المقبلة، بما فيها منافسة الكأس أمام شبيبة القبائل، وباقي مباريات البطولة”.

كما أضاف: “هزيمتنا الأخيرة كانت حدثا، يجب أن نستخلص منها الدروس مستقبلاً، خاصة من الجانب النفسي، والبدني”.

وتابع ماركوس باكيتا: “يجب علينا أن نلعب كل مباراة بنية الفوز وأن نحترم المنافس القادم، ونملك فريقا قوياً يمكنه برهنة ذلك بتحقيق الأهداف المتبقية”.

يذكر أن مباراة شباب بلوزداد، ونادي ميدياما، والتي تدخل ضمن الجولة الأخيرة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، مقررة غدا الجمعة، بملعب “5 جويلية”.