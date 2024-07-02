باكيتا وبوميل ينشطان ندوة صحفية

سيكون كل من مدرب شباب بلوزداد، ماركوس باكيتا، ونظيره من مولودية الجزائر، باتريس بوميل، على موعد مع تنشيط ندوة صحفية، قبل نهائي كأس الجزائر.

ويرتقب أن يلتقي الشباب والعميد، هذا الجمعة، بملعب 5 جويلية 62. بداية من الساعة 17:00، في نهائي هو الأول من نوعه في تاريخ منافسة الكأس بين الفريقين.

وكشفت “الفاف” بأن البرازيلي باكيتا والفرنسي بوميل، سيعقدان غدا الأربعاء، ندوة صحفية بقاعة المحاضرات بالمركب الأولمبي محمد بوضياف بالعاصمة.

كما أوضحت الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عبر موقعها الالكتروني. بأن البداية ستكون بمدرب الشباب باكيتا، عند الساعة 11:00، فيما تنطلق الندوة الخاصة بمدرب المولودية بوميل، بعدها بنصف ساعة.

