باكيتا يبدي رضاه التام رغم الخسارة أمام “العميد”

أبدى مدرب شباب بلوزداد باكيتا رضاه التام عما قدمه لاعبوه أمام “العميد” رغم الخسارة القاسية في الداربي أمس بثنائية مقابل واحد.

وقال ماركوس باكيتا في تصريحه الذي نُشر عبر الصفحة الرسمية “فايسبوك”: “أكيد أن النتيجة لم تكن جيدة، لكن أنا سعيد بروح المجموعة التي قدمت ما عليها إلى آخر أطوار اللقاء”.

وعن مستقبل الفريق البلوزدادي قال باكيتا “ضيّعنا العديد من الفرص في المباراة، لكن الأمور ستتغير مستقبلا، حاليا تعرفت على قدرات اللاعبين و أظن أن المباراة القادمة سنقول كلمتنا”.

وختم المدرب البرازيلي “في عالم كرة القدم يجب تقديم مباراة جيدة، لكن يجب الفوز، يجب علينا الصبر على اللاعبين، ومن جانبي تعرفت اليوم على لاعبين يملكون إمكانات جيدة. على العموم أنا راضٍ على ما قدمناه”.

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إنتهى الداربي العاصمي الذي جمع الفريق المضيف مولودية الجزائر و الضيف شباب بلوزداد بفوز “العميد” بتسجيل ثنائية من قبل حمزة زايدي في الدقيقة الـ 15.

و سجل نفس اللاعب هدف الثاني لصالح المولودية في الدقيقة الـ 30.

وعرفت المباراة تسجيل الهدف الوحيد لشباب بلوزداد من قبل المهاجم مرزوقي في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

يذكر، أن المواجهة لعبت متأخرة عن الجولة الأولى من مناغفسة الرابطة المحترفة لكرة القدم، دون حظور الجمهور