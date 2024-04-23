باكيتا يحسم موقفه من مشاركة مبولحي في مواجهة نصف نهائي الكأس

تحدث مدرب شباب بلوزداد، ماركوس باكيتا، عن إمكانية مشاركة الحارس الدولي رايس وهاب مبولحي، من عدمها في مواجهة إتحاد العاصمة.

والتي تندرج في إطار نصف نهائي كأس الجزائر، غدا الأربعاء، بملعب نيلسون مانديلا، بداية من الساعة التاسعة ليلا.

وصرح باكيتا، اليوم الثلاثاء، خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة شباب بلوزداد أمام اتحاد العاصمة. في نصف نهائي الكأس:”مبولحي وضعيته صعبة، أجرى عملية جراحية على مستوى أصبع اليد”.

وأضاف باكيتا:”لا أستطيع أن أعتمد على الحارس مبولحي حاليا، لكن تبقى عودته جد مهمة نظرا للخبرة التي يتمتع بها، والتي ستساعد المجموعة كثيرا”.