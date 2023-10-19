باكيتا يحل بأرض الوطن تحسبا لتولي زمام أمور العارضة الفنية للشباب

حل المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا، ليلة الأربعاء إلى الخميس، بمطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، تحسبا لتولي قيادة العارضة الفنية لفريق شباب بلوزداد.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ” السياربي”، اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية على “الفايسبوك”، صورا للحظات الأولى لوصول المدرب باكيتا.

ورحبت إدارة الشباب بمدربها العائد للفريق، بعبارة:”مرحبا بعودتك، لتجربة جديدة معنا”.

وكان في إستقبال المدرب، مدرب الحراس نسيم أوسرير، ورئيس مجلس إدارة الفريق وعلى رأسهم الرئيس مهدي رابحي.

وللإشارة، سبق للمدرب باكيتا تدريب شباب بلوزداد موسم 2021.2022، وتوج معه بالبطولة المحلية.