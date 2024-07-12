باكيتا يرفض تجديد عقده ويغادر شباب بلوزداد

أعلنت إدارة شباب بلوزداد، رسميا عن نهاية مغامرة التقني البرازيلي، ماركوس باكيتا، على رأس العارضة الفنية للفريق.

وكشفت إدارة الشباب، في بيان نشرته ليلة الخميس إلى الجمعة، بأن باكيتا، قرر مع نهاية عقده مغادرة الفريق وعدم التجديد لموسم إضافي.

مشيرة إلى أن التقني البرازيلي، طلب المدرب مهلة لـ 72 ساعة. من أجل التفكير في العرض المقدم من طرف إدارة النادي.

وأضاف: “بعد انقضاء الفترة الزمنية المتفق عليها بين الطرفين. أعرب التقني البرازيلي عبر رسالة نصية، عن عدم نيته في المواصلة على رأس الطاقم الفني للنادي”.

كما أوضحت إدارة الشباب بأن باكيتا، عبر عن إمتنانه على الأوقات الجميلة التي قضاها هذا الموسم. ومساهمته في تحقيق اللقب التاسع لشباب بلوزداد في منافسة كأس الجزائر.

