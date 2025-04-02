باكيتا يكشف تشكيلته الأساسية الخاصة بمواجهة شباب قسنطينة

كشف مدرب اتحاد العاصمة، ماركوس باكيتا، التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها مباراة اليوم التي ستجمعهم بشباب فسنطينة، لحساب كأس الكونفيدرالية.

وضمت هذه التشكيلة الأساسية، التي اختارها المدرب ماركوس باكيتا، أكثر لاعبي الاتحاد جاهزية، بتقدمهم حارس المرمى أسامة بن بوط.

كمت اختار مدرب الاتحاد أيضا، كل من: لوصيف، محيوز، عليلات، موندوكو، بوخنشوش، خالدي، مرغم، ليكونزا، غشة، وبن عياد.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع اليوم الأربعاء، فريق اتحاد الاصمة، بمضيفه شباب قسنطينة، تذخل ضمن مباراة الذهاب من الدور الربع نهائي من كأس الكونفيدرالية.