باكيتا: “ينتظرنا شهر حاسم وأتمنى أن نكون في الموعد أمام شباب قسنطينة”

أكد مدرب اتحاد العاصمة، ماركوس باكيتا، أن فريقه مقبل على تحديات قوية هذا الشهر، بخوضه مباريات قوية على 3 جبهات ينافس عليها الفريق.

وصرّح المدرب، ماركوس باكيتا، اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للحديث عن مواجهة النادي الرياضي القسنطيني، في ربع نهائي كأس الكونفيدرالية: “هذا الشهر سيكون حاسما للفريق على كل الجبهات التي ننافس عليها. في البطولة الكأس وكأس الكونفيدرالية. أتمنى أن نكون سعداء في النهاية”.

وأضاف المدرب البرازيلي: “تنتظرنا مباراة قوية أمام النادي الرياضي القسنطيني. لاعبونا حضّروا جيدا لهذه المواجهة وأتمنى أن يكونوا في الموعد”.