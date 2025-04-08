باكيتا: “ينتظرنا شهر حاسم وأتمنى أن نكون في الموعد أمام شباب قسنطينة”
بقلم فيصل زيان بوزيان
أكد مدرب اتحاد العاصمة، ماركوس باكيتا، أن فريقه مقبل على تحديات قوية هذا الشهر، بخوضه مباريات قوية على 3 جبهات ينافس عليها الفريق.
وصرّح المدرب، ماركوس باكيتا، اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للحديث عن مواجهة النادي الرياضي القسنطيني، في ربع نهائي كأس الكونفيدرالية: “هذا الشهر سيكون حاسما للفريق على كل الجبهات التي ننافس عليها. في البطولة الكأس وكأس الكونفيدرالية. أتمنى أن نكون سعداء في النهاية”.
وأضاف المدرب البرازيلي: “تنتظرنا مباراة قوية أمام النادي الرياضي القسنطيني. لاعبونا حضّروا جيدا لهذه المواجهة وأتمنى أن يكونوا في الموعد”.
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