باكيري:”من حق الأندية تغيير الملعب في الكأس ولكن بشرط..”

أكد رئيس اللجنة المنظمة لكأس الجمهورية “نور الدين باكيري” أنه من حق الأندية التي ستستقبل على أرضها تغيير الملعب قبل 48 ساعة عن إنطلاق اللقاء.

وتحدث عضو المكتب الفيدرالي في تصريح لـ”النهار أون لاين” عن إمكانية إستقبال فريق سوسطارة لشباب قسنطينة في الدور المقبل بملعب 05جويلية.

وقال: ” سيكون من دواع سرورنا أن تلعب هاته المباراة بملعب 05 جويلية، لأن هذا سيسهل علينا الأمور التنظيمية أكثر”.

وأضاف: ” القوانين واضحة، ومن حق أي فريق أن يغير مكان إستقباله شريطة أن يكون الملعب يتسع لأكثر من 08 آلاف متفرج”.