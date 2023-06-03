باك وبيام 2023.. وضع جهاز أمني عملياتي لضمان سلامة الممتحنين

وضعت المديرية العامة للحماية المدنية، جهازا أمنيا عملياتيا يضم 18.550 عون تدخل بمختلف الرتب. لضمان سلامة وأمن الممتحنين والمؤطرين، تحسبا لإجراء إمتحاني شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط لدورة جوان 2023. حسب ما أفاد به يوم السبت بيان لذات المصالح.

وأوضح ذات المصدر، أنه في إطار تحضير الجهاز الأمني الخاص بتغطية امتحاني نهاية السنة الدراسية للطورين النهائي والمتوسط. وضعت ذات مصالح الحماية المدنية، هذا الجهاز العملياتي الذي يضم 18.550 عون تدخل بمختلف الرتب. مدعم ب1.414 سيارة إسعاف و995 شاحنة إطفاء.

كما قامت ذات المصالح، بزيارات أمنية وقائية لكل المؤسسات التعليمية المعنية بالامتحانات، وذلك بغية الوقوف على مدى تطبيق هذا الجهاز.