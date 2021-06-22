باك 2021.. إقصاء 3 تلاميذ بميلة بسبب الغش

تم إقصاء 3 تلاميذ في ميلة، من امتحان شهادة البكالوريا، بسبب الغش، حيث تم تسجيل 3 حالات غش باستعمال جهاز البلوتوث.ويتعلق الأمر بمترشح حر قام بالغش في مادة الرياضيات.

بالإضافة إلى مترشحين نظاميين قاما بالغش في امتحان اللغة الإنجليزية.هذا وقد تم اقصاء التلاميذ المعنيين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.وأشرف، أول أمس الأحد، وزير التربية على انطلاق اختبارات شهادة البكالوريا دورة جوان 2021، لأزيد من 731 ألف مترشح، حيث تم توزيعهم على 2528 مركز. وتجري الامتحانات لهذه الدورة، في ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، أين تم وضع بروتوكول صحي للحد من الوباء.

وبلغ تعداد المترشحين، 723.731 مترشحا، سيجتازون امتحان البكالوريا من 20 إلى 24 جوان،يمثلون 459.545 مترشح متمدرس، منهم 180.833 ذكور و278.712 إناث. فيما بلغ عدد المترشحين الأحرار 178 . 272 مترشح (099 . 140 من الذكور و 079 . 132 من الإناث).

ويجتاز 5084 مترشحا محبوسا امتحانات البكالوريا ، ما يمثل زيادة قدرها 59 بالمائة مقارنة بالدورة السابقة. ومن بين هذا العدد الإجمالي، تم إحصاء “4977 محبوسا و107 محبوسة، موزعين على 47 مؤسسة عقابية معتمدة.

ووفق المصدر نفسه، يتم إغفال أوراق الإجابات الخاصة ببكالوريا 2021 على مستوى 18 مركزا. وتوزع بعدها على 87 مركزا لتصحيح أوراق إجابات المترشحين. وسيتم بداية من 1 جويلية، فتح مراكز التصحيح، وتستمر إلى غاية الـ19، وتخصيص مركز واحد وطنيا لإعلان نتائج الإمتحانات.