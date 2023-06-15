باك 2023: إدانات قضائية لـ 21 متورطاً في الغش

أدانت مصالح العدالة عبر ولايات الوطن 21 شخصاً تورطوا في الغش برسم امتحانات بكالوريا 2023 التي ستختتم مساء اليوم الخميس.

وحسب ما نقلته الإذاعة الجزائرية، عن مراجع متطابقة، أصدرت محكمة البويرة حكماً بسنة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في حق امرأة.

وقامت المعنية، بتسريب ونشر أحد مواضيع امتحانات البكالوريا في مادة العلوم الإسلامية لجميع الشعب. باستعمال منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات.

وعقب التحريات التي قامت بها فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية، تم توقيف الفاعلة البالغة من العمر 25 سنة.

كما أدانت محكمة الشراقة، شخصين بعامين حبساً نافذاً مع الأمر بإيداعهما الحبس خلال الجلسة.

فضلاً عن تغريمهما بـ 100 ألف دينار، ومصادرة جميع المحجوزات، لتورطهما في جريمة تسريب ونشر مواضيع امتحانات بكالوريا 2023.

فيما أدانت محكمة سيدي بلعباس، مساء الأربعاء، شخصاً بعام حبساً نافذاً و500 ألف دج غرامة نافذة.

وتم إدانة المعني عن جنحة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة البكالوريا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وباستعمال وسائل الاتصال عن بعد.

وجرى تقديم المعني أمام نيابة محكمة سيدي بلعباس لقيامه بنشر وتسريب مواضيع أجوبة امتحان مادة الإنجليزية، الاثنين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء فترة سير الاختبار.

وأدانت محكمة سيدي علي بمجلس قضاء مستغانم، 4 أشخاص بسنة حبساً نافذاً بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات.

وقام المتهمون، بتسريب مواضيع وأجوبة امتحانات شهادة التعليم النهائي الثانوي (البكالوريا) عن طريق وسائل الاتصال عن بعد.

وأصدر قاضي الجنح لدى الجهة القضائية ذاتها، حكماً حضورياً قضى بإدانة المتهمين الأربعة والحكم على كل واحد منهم بالحبس النافذ سنة واحدة. وبدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف دج، مع الأمر بإيداعهم الحبس ومصادرة المحجوزات.

وعلى مستوى ولاية الجلفة، أدانت محكمة مسعد 3 أشخاص متورطين بنشر مواضيع امتحان شهادة البكالوريا. بعقوبة عام حبساً نافذاً وغرامة 100 ألف دينار لكل منهم، مع الأمر بإيداعهم الحبس.

وفي ولايات الجنوب، تمّ الأربعاء، إدانة 5 أشخاص بتهمة تسريب مواضيع وإجابات البكالوريا، باستخدام وسائل الاتصال عن بعد.

في هذا الشأن، شهدت مستوى محكمة غرداية إدانة مترشحتين بالحبس عاماً نافذاً مع غرامة مقدرة بمئتي ألف دينار ومصادرة الهواتف المحمولة.

كما تمّ إدانة مترشحتين آخرتين على مستوى المنيعة، بعام حبساً نافذاً وغرامة مالية مقدرة بخمسين ألف دينار لكل واحدة منهما.

أما على مستوى ولاية الوادي، فتمّ إدانة مرشح بالحبس النافذ 18 شهراً، وغرامة مقدرة بعشرة آلاف دينار.

إقصاء 5 مترشحين نهائياً من الامتحانات في وهران

وسجلت مديرية التربية لوهران خلال الأيام الثلاثة الأولى من امتحان بكالوريا 2023، خمس محاولات غش.

وأوضح المدير الولائي للقطاع عبد القادر أوبلعيد أنّ الأمر يتعلق بثلاثة مترشحين أحرار وحالتين اثنتين لمترشحين متمدرسين. بينهم من استعمل تكنولوجيا الاتصال (الهواتف الذكية) ومنهم من حاول الغش باستعمال أوراق مكتوب عليها الإجابات.

وأفيد أنّه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ المترشحين الخمسة وإقصائهم نهائياً من الامتحانات وتحويل ملفاتهم إلى الجهات القضائية.