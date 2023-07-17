باك 2023: العودة إلى معدل 10 خفض نسبة النجاح بـ8 بالمائة

انخفضت نسبة النجاح في امتحان البكالوريا بنسبة 8 بالمائة، مقارنة بالسنة الماضية التي وصلت فيها إلى58.75 بالمائة، بعدما تم الاعتماد على معدل 9من 20 في الانتقال.

وقال وزير التربية الوطنية عبد الحكم بلعابد أن نسبة النجاح هذه السنة تعتبر حسنة. حيث أن نصف المترشحين للامتحان نجحوا بمعدلات تساوي وتفوق 10 من 20.

وقال وزير التربية أن الرجوع إلى النظام العادي في التعليم والاستغناء عن نظام التفويج الذي ميز الموسمين الدراسيين السابقين. وزيادة الحجم الساعي للدراسة بـ60 دقيقة عوض45 دقيقة. أدى بالوزارة إلى التفكير بالعودة إلى المعدل الأصلي في النجاح المقدر بـ10 من 20.