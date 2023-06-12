باك 2023: هكذا كانت أسئلة مادة الرياضيات

أُمتحن مترشحو شهادة التعليم الثانوي “البكالوريا”، دورة جوان 2023، اليوم الإثنين، في مادة الرياضيات، بجميع الشعب.

تنقل مراسلو تلفزيون “النهار”، إلى عدة مراكز إمتحان بعدة ولايات من الوطن لرصد إنطباعات المترشحين حول طبيعة الأسئلة بعد خروجهم من الإمتحان.

وكانت آراء التلاميذ متباينة، بين من اعتبر أن المواضيع سهلة وفي متناول الجميع، وبين من وجد صعوبة فيها بالنسبة لجميع الشعب.

واعتبر مترشح من شعبة تسيير وإقتصاد، أن موضوع الرياضيات كان خيبة أمل ولم يكن في متناول الجميع.

فيما اعتبرت مترشحة من شعبة العلوم التجريبية، أن الأسئلة كانت في المتناول مقارنة بالسنة الماضية، كما كانت متوقعة.

وفيما يلي نموذج عن أسئلة مادة الرياضيات لشعبة العلوم التجريبية “الموضوع الأول”: