باك 2024..المترشحون يستخرجون استدعاءاتهم اليوم

انطلقت اليوم الخميس، عملية سحب الاستدعاءات، بالنسبة للمتمدرسينو الأحرار المقبلين على اجتياز امتحان شهادة التعليم الثانوي “البكالوريا”.

وحسب وزارة التربية، فإن سحب الاستدعاءات سيكون إبتداء من يوم 9 ماي، إلى غاية يوم 13 جوان 2024.

ويتم سحب الإستدعاءات بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، من الأرضية الرقمية عبر الحساب الإلكتروني لمديري المؤسسات التربوية. أو من فضاء الأولياء على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية. وكذا موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الرابطين الآتيين:

https://bem.onec.dz امتحان شهادة التعليم المتوسط

https://bac.onec.dz امتحان شهادة البكالوريا

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار، فسيكون سحب الإستدعاءات من موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الرابطين الآتيين:

https://bem.onec.dz امتحان شهادة التعليم المتوسط.

https://bac.onec.dz امتحان شهادة البكالوريا.