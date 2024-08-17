باك 2024.. هام للطلبة الراغبين في تغيير توجيههم

ذكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الطلبة حاملي شهادة البكالوريا الجدد 2024 الراغبين في تغيير توجيههم الداخلي أو الخارجي، بالإجراءات الواجب إتخاذها.

وجاء في بيان على صفحة الوزير في فايسبوك: “ليكن في علم الطلبة حاملي شهادة البكالوريا الجدد 2024. الراغبين في تغيير توجيههم الداخلي أو الخارجي. عليهم إيداع طلباتهم حصريا عبر مسح رمز الاستجابة السريع”.

وأضاف الوزير، أن رزنامة تغيير التوجيه تتمثل فيما يلي:

إيداع الطلبات الخاصة بتغيير التوجيه من 18 إلى 21 أوت 2024. وستكون نتائج التوجيه والتسجيل النهائي من 25 إلى 26 أوت 2024.