باك 2025..أكثر من 7 آلاف محبوس معني بالامتحان

أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن اجتياز المحبوسين لامتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2025 في الفترة الممتدة من الأحد 15 جوان 2025 إلى الخميس 19 جوان 2025 عبر 56 مركزا معتمدا للامتحانات الرسمية على مستوى المؤسسات العقابية.

وحسب بيان لوزارة العدل تجرى هذه الامتحانات تحت إشراف وتنظيم وزارة التربية الوطنية” الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات”.

للعلم تم تسجيل خلال الموسم الدراسي 2024-2025 عدد 7244 محبوسا مترشحا لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2025، منهم 195 امرأة و 3 أحداث، وسيحضر السادة النواب العامون فعاليات انطلاق هذا الامتحان بالمؤسسات العقابية المعتمدة كمراكز امتحان.