باك 2025..مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسيدي عبد الله تضمن خدمة عالية أيام الامتحان

أكدت صادقي رئيسة مصلحة الإعلام على مستوى مديرية توزيع الكهرباء والغاز بسيدي عبد اللهأنه تم تسخير كافة إمكانياتها البشرية والمادية لضمان استمرارية وجودة الخدمة الكهربائية عبر كامل إقليمها، والذي يشمل سبع بلديات .

ويتعلق الأمر بكل من بلدية المعالمة، الرحمانية (المدينة الجديدة لسيدي عبد الله)، زرالدة سطاوالي السويدانية. الدويرة وتسالة المرجة.

وأكدت صادقي أنه تم إعداد برنامج استعجالي واستباقي خاص يشمل كل مراكز الامتحانات وعددها 38 مركزا موزعة عبر البلديات السبع. وكذا تجنيد 16 فريق عمل وتدخل يعملون وفق نظام مناوبة محكم على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، تحسنا لأي طارئ.

كما تم تعزيز الجاهزية بثلاثة فرق تدخل خاصة على مستوى الوكالات التجارية، تتكفل بالأعطاب الفردية وتضمن التدخل السريع .والفوري لمعالجتها في أقصر الأجال. توفير الوسائل اللوجستية والتقنية اللازمة لدعم كافة الفرق المجندة ميدانيا.

وأكدت صادقي أن المديرية تحرص على ضمان استمرارية الخدمة وجودتها في جميع الظروف.