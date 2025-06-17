باك 2025..وزارة التربية توجه رسالة إلى هذه القطاعات

وجّهت وزارة التربية الوطنية رسالة شُكر إلى قطاعات وزارية وفعاليات المجتمع المدني، نظير وقوفها إلى جانبها لتأمين امتحان البكالوريا ومساعدة المترشحين.

وحسب الرسالة التي نشرتها الوصاية على منصة التواصل الاجتماعي، فقد عاينت الوزارة بكلّ تقدير، المساهمات المتميّزة لمختلف القطاعات في ضمان الجوّ العام الأمثل والتكفل الواسع بأبنائنا المترشحين للبكالوريا خارج مراكز إجراء الامتحان.

وبهذه المناسبة شكرت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على فعاليتها المتميزة في تنفيذ التوجيه الحكومي بالتنسيق والتعاون معها.

كما شكرت الوزارة، وزارة الشباب، على مشاركتها المتميّزة من خلال فتح جميع دور الشباب على المستوى الوطني واستقبالها للمترشحين بخدمات إطعام ومبيت وخدمات للراحة في المستوى.

إضافة إلى وزارة الشؤون الدينية على مساهمتها المتميّزة من خلال فتحها للمؤسسات المسجدية للمترشحين، وتخصيص أماكن للمراجعة. والتحضير بالمكتبات وأماكن للراحة.

ومن بين القطاعات أيضا وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على مساهمتها الفعالة من خلال المديرية العامة للأمن الوطني. في ضمان سلاسة حركة المرور وكذا من خلال الجهود المبذولة من طرف السادة الولاة في التكفل بتنقل وإطعام المترشحين وفرق التأطير.

وايضا فعاليات المجتمع المدني (جمعيات وأشخاص) على جهودهم المتميّزة من خلال مبادرات التكفل. بالمترشحين وتوفير أجواء الراحة، الإطعام، وأجواء التحضير والمراجعة وتقديمها لخدمات مجانية للمترشحين.