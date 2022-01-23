بالآلاف.. إرتفاع جنوني في إصابات كورونا بالجزائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 2134 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و14 وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 238107 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6492، بعد تسجيل 14 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 1020 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 159636. فيما يتواجد 39 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

للتذكير، سجلت الجزائر أمس السبت 2211 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

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وزير الصحة: إصابات كورونا المسجلّة قاسية.. و96 بالمائة ممن هم بالإنعاش لم يتلقحوا قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أن موجة الإصابات المسجلة حاليا قاسية جدا على التلاميذ. مشيرا إلى أن قطاعه يعمل مع قطاع التربية لتقديم التوصيات والتوجيهات اللازمة إلى المعنيين. وأشار وزير الصحة خلال ندوة مرئية رفقة وزير التربية نظمت بمقر وزارة التربية الوطنية إلى الأهمية “القصوى” للقاح الذي أكد أنه لا يحمي من العدوى لكنه يخفف من نسبة الضرر. مستدلا ببعض الإحصائيات التي يملكها قطاعه والتي تقول بأن 8 من 10 متواجدين في المستشفيات “غير ملقحين”. مضيفا أن 96 بالمائة ممن هم في قسم الإنعاش لم يتلقوا التلقيح. فيما بلغت نسبة المتواجدين في العناية المركزة من غير الملقحين 100 بالمائة. وشدد الوزير على ضرورة تحمل مسؤولية صحة الأبناء “كأولياء ومربين مسؤولون عن صحة أبنائنا”. وأورد بن بوزيد: “ولا بد علينا من حمايتهم لأن لا ذنب لهم في حالة إصابتهم بهذا الوباء”. من جهته أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، بمناسبة إطلاق حملة رابعة لتلقيح منتسبي التربية الوطنية ضد فيروس كورونا، أن هذا اللقاء يحث مدراء التربية والصحة عبر كل ولايات الوطن على ضرورة إحترام قرار تعليق الدراسة. واستغلال هذا الظرف للمراجعة وليس للتفسح والخروج إلى الأماكن العامة. وقال الوزير أن هذه الندوة فرصة لإعطاء التوجيهات والتعليمات لمدراء التربية للشروع في حملة تلقيح رابعة تستهدف الأساتذة والعمال والموظفين الإداريين ابتداء من الأحد وإلى غاية يوم الخميس القادم. مشيرا إلى أنه الخلاص الوحيد من تفشي الوباء. كما أشار وزير التربية، إلى أن الأرقام الرسمية أظهرت بأن النسبة الأكبر للذين أصيبوا بفيروس كورونا هذه الفترة وتضرروا كثيرا وأحيانا توفوا لم يتلقوا اللقاح. كاشفا بأن قطاعه سيستغل مدة تعليق الدراسة لتطهير كافة المؤسسات التربوية حتى يعود أبناؤنا للدراسة في ظروف صحية حسنة.