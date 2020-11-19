بالأرقام.. أوكيدجا ضمن قائمة أفضل 5 حراس في الدوريات الأوروبية

صُنف الدولي الجزائري ألكسندر أوكيدجا حارس نادي ميتز الفرنسي، ضمن قائمة أفضل 5 حراس في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى.

وكشف موقع “Football Prospector”، المختص في إحصائيات اللاعبين، عن قائمة أفضل 5 حراس في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، والتي تواجد ضمنها اسم ألكسندر أوكيدجا.

وحلّ الدولي الجزائري في المرتبة الثالثة ضمن هذا التصنيف، من حيث أكبر عدد من الأهداف المحتملة التي تصدى لها منذ انطلاق الموسم الجديد 2020-2021، والتي بلغت (4.31).

وتقدم ألكسندر أوكيدجا، في هذا التصنيف على حارس أتليتيكو مدريد أوبلاك (4.16)، وحارس ريال سوسيداد راميرو (3.81)، بينما عادة الصدارة للحارس سيلفيتسر من هيلاس فيرونا (6.37)، متبوعا بدارلو حارس نيوكاستل (5.40).