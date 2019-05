بالأرقام.. إحصائيات رهيبة لعطال في موسمه الأول بالليغ 1

وبعد إنقضاء الدوري الفرنسي سهرة أمس الجمعة شارك “عطال” في 29 مباراة من أصل 38 مباراة وسجل 6 أهداف.

كما منح إبن واضية 23 تمريرة مفتاحية خلال المباريات التي شارك خلالها وكانت تمريراته ناجحة بنسبة 83.6 بالمائة.

هذا وكانت نسبة مرواغاته الناجحة 3.5 مراوغة في كل مباراة وكان مُعدل تدخلاته الناجحة 2.4 تدخل صحيح خلال كل مباراة.

🇩🇿 Youcef Atal's (OGC Nice) 1st season in #Ligue1 :

• 29 games

• 6 goals

• 23 key passes

• 83.6% pass accuracy

• 3.5 dribbles/game (🥉 in #Ligue1)

• 2.4 tackles/game

• 1.9 interceptions/game

• 2 times fouled/game

Not bad for the Paradou AC product. Pure pépite. #TeamDZ pic.twitter.com/CYQyzeKdcY

— Walid Bylka (@bylka613_) May 25, 2019