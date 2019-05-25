بالأرقام.. إحصائيات رهيبة لعطال في موسمه الأول بالليغ 1

بصم النجم الدولي الجزائري “يوسف عطال” على موسم رائع مع فريقه “نيس” بعد إلتحاقه به خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وبعد إنقضاء الدوري الفرنسي سهرة أمس الجمعة شارك “عطال” في 29 مباراة من أصل 38 مباراة وسجل 6 أهداف.

كما منح إبن واضية 23 تمريرة مفتاحية خلال المباريات التي شارك خلالها وكانت تمريراته ناجحة بنسبة 83.6 بالمائة.

هذا وكانت نسبة مرواغاته الناجحة 3.5 مراوغة في كل مباراة وكان مُعدل تدخلاته الناجحة 2.4 تدخل صحيح خلال كل مباراة.