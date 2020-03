بالأرقام.. إحصايات السيتي تنصف محرز أمام غوارديولا

وتشير الإحصايات، ‘لى أن نادي مانشتر سيتي، فاز بـ11 مباراة شارك فيها محرز أساسيا، إضافة لتعادل واحد، وثلاثة هزائم، بمعدل 2.27 نقطة في المباراة.

وفي المباريات التي جلس فيها الدولي الجزائري على دكة البدلاء، فاز السيتي بـ7 مباريات، تعادلين، و4 هزائم، بمعدل 1.77 نقطة في المباراة.

يذكر أن رياض محرز، شارك هذا الموسم في 23 مباراة رفقة مانشستر سيتي في البريمير ليغ، سجل خلالها 7 أهداف، ومنح 8 تمريرات حاسمة.

Manchester City in the English Premier League this season #EPL

With Mahrez starting:

11 wins, 1 draw, 3 losses

➡️ 2.27 points/match

Without Mahrez:

7 wins, 2 draws, 4 losses

➡️ 1.77 points/match #ManCity X-factor? pic.twitter.com/7DmEbbJ40B

— DZfoot English 🇩🇿 (@DZfoot_EN) March 8, 2020