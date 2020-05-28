بالأرقام.. البطولة الجزائرية في المركز الثالث عالميا من حيث إستهلاك المدربين

إحتلت البطولة الوطنية المحترفة لكرة القدم، المركز الثالث عالميا، من حيث إقالة، واستقالة، مدربي الأندية المحترفة، خلال فترة 2015 إلى 2019.

ونقلت (و.أ.ج)، رسالة مرصد كرة القدم العالمي، والذي أوضح أن البطولة الجزائرية احتلت المركز الثالث عالميا، بمعدل 7.9 مدرب لكل ناد، في الفترة ما بين 2015 إلى 2019.

وحسب ذات الدراسة، احتل فريق شبيبة القبائل، المركز الخامس عالميا، باستهلاكه 13 مدربا في هذه الفترة، بمعدل 10.8 مباراة لكل مدرب.

وتواجد كل من نصر حسين داي، وشباب قسنطينة في طليعة هذا الترتيب، بمعدل 11 مدرب، يليهما شبيبة الساورة، ومولودية الجزائر بـ10 مدربين.

وتضمن هذا التصنيف أيضا، اتحاد الجزائر، وفاق سطيف، ومولوديو وهران بـ9 مدربين، وشباب بلوزداد 8 مدربين، بمعدل 18 مباراة لكل مدرب.

وتصدر هذا التصنيف الدوري البوليفي، بمعدل 9.1 مدرب لكل ناد، بينما حلّ الدوري التونسي في المركز الثاني بمعدل 8.3 .