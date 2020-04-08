بالأرقام.. الخضر ثالث أغلى منتخبات إفريقيا من حيث القيمة السوقية

احتل المنتخب الوطني لكرة القدم، المركز الثالث، في ترتيب أغلى المنتخبات الإفريقية من حيث القيمة السوقية للاعبيه.

وكشف موقع “transef markt” المختص في احصائيات وانتقالات اللاعبين، عن احتلال الخضر للمركز الثالث في القارة السمراء، بقيمة سوقية قدرة بـ194.95 مليون أورو.

واحتل المنتخب الوطني، هذا المركز، بعد كل من منتخب السنغال بـ390.30 مليون أورو، يليه منتخب المغرب بـ232.55 مليون أورو.

وعلى المستوى العالمي، جاء المنتخب الوطني، في المركز الـ25، في حين احتل منتخبي السنغال، والمغرب المركزين الـ13، والـ21 على التوالي.