بالأرقام.. “الخضر” يحصدون الأخضر واليابس في “الكان” !!

لم يكتفي المنتخب الوطني الجزائري بتحقيق اللقب الإفريقي الثاني في التاريخ وإنما سيطر بالطول والعرض مُحققا أرقام رائعة.

حيث بصم زملاء القائد “رياض محرز” على 13 هدفا كاملا ليكونوا أحسن هجوم في الدورة وتلقوا هدفين فقط.

هذا وسجل المنتخب الوطني في جميع مبارياته في المنافسة الإفريقية تماما مثلما حدث في دورة 1990 التي شهدت تتويج الخضر أيضا.

ولم يستقبل الأبطال أي هدف في الشوط الأول، وسجلوا أكثر من نصف عدد أهدافهم في الشوط الأول أيضًا بنسبة 69 بالمائة.

وتقاسما أفضل لاعب في البطولة إسماعيل بن ناصر وفرانك كيسي صدارة ترتيب الأكثر صناعة للأهداف خلال كأس الأمم الإفريقية ب3 تمريرات حاسمة.