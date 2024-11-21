بالأرقام.. الخضر ينفردون برقم خاص في اختتام تصفيات كأس أمم إفريقيا

بصم المنتخب الوطني، على رقم خاص، بعد انهائهم مرحلة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، بنجاح، وتأهلهم للنهائيات.

وكشف موقع “سوفاسكور” المختص في الاحصائيات، أرقام انفرد بها المنتخب الوطني، في مشوار تصفياتهم لنهئيات “الكان”.

وحسب ذات المصدر، يعتبر الخضر، المنتخب الأكثر منحا للكرات الطويلة الناجحة، في هذه التصفيات، بواقع 218 تمريرة طويلة ناجحة.

وكان عيسى ماندي، الأكثر منحا لهذه التمريرات الطويلة الناجحة من بين لاعبي الخضر، بـ(40 تمرير)، متبوعا برامي بن سبعيني (37)، ومحمد توغاي بـ(27).

يذكر أن المنتخب الوطني، أهنى تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، بفوز عريض، بنتيجة (5-1)، على حساب منتخب ليبيريا.