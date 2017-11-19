يبدو الموسم الحالي، الأفضل لفريق شباب قسنطينة على كل الأصعدة بإعتباره يحتل صدارة الرابطة المحترفة الأولى بعد 12 جولة.

و يتصدر زملاء بزاز البطولة بـ 27 نقطة من 8 إنتصارات و3 تعادلات وهزيمة وحيدة ضد دفاع تاجنانت.

و يحتل هجوم السياسي، صدارة أفضل هجوم في البطولة بـ 19 هدفا وقع منها هداف البطولة “عبيد ” 9 أهداف.

و يُعتبرالدفاع الحلقة الأضعف في الفريق، حيث تلقى 10 أهداف لحد الآن بمعدل 0.83 هدف في كل مباراة.

و ساهم اللاعب المتألق بلخير في صدارة فريقه ببصمه على 4 تمريرات حاسمة، وحصوله على ضربتي جزاء.

و حطم السنافر الرقم القياسي في الحضور الجماهيري هذا الموسم و لعبوا دورا كبيرا في نتائج الفريق بعدم تلقيهم عقوبة “ويكلو”.

و تُعتبر بطولة 1997 أول وآخر تتويج في تاريخ النادي الرياضي القسنطيني.