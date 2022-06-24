بالأرقام.. السيتي يستعرض مشوار محرز هذا الموسم ويُشيد به

استعرض الموقع الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي مشوار النجم الدولي الجزائري رياض محرز هذا الموسم.

حيث نشر الموقع تقريرا مُطولا تحت عنوان “الأبطال تحت المجهر:رياض محرز” بمُناسبة تتويج السيتي بلقب الدوري الانجليزي الممتاز.

كما تناول التقرير إحصائيات وأرقام محرز هذا الموسم وحلل الدور الذي لعبه قائد الخضر في هذا التتويج السادس بالبريمرليغ.

قبل أن يُختتم التقرير بالحديث عن المحطات الأبرز للساحر الجزائري هذا الموسم.

وسجل محرز 24 هدفا في جميع المسابقات، وهي أكبر حصيلة له في موسم واحد على مدار أربعة مواسم لا تنسى مع النادي.

واستدل التقرير بتصريحين للتقني الإسباني، بيب غوارديولا، ومُدافع السيتي، إيمريك لابورت، للإشادة بالجزائري.