بالأرقام.. “الطليان” يُشيدون بثنائية بن ناصر-تونالي

آشادت وسائل إعلام إيطالية بالنجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر وزميله في فريقه “أي سي ميلان” الايطالي، ساندرو تونالي.

حيث استعرضت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، في عدد اليوم الجمعة، بعض الأرقام التي توضح قيمة هذا الثنائي، واصفة إياه بالأكثر نجاحا وتناغما.

كما أضافت أن ثنائية بن ناصر وتونالي تحصلت على مجموع (2.5) من النقاط، متفوقة على ثنائيات أخرى في الكالتشيو.

على غرار ثنائية باريلا وبروزوفيتش في الإنتر(2.23)، وزيلينسكي ولوبوتكا في نابولي (2.18)، ورابيو ولوكاتيلي في جوفنتوس (2).