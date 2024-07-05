بالأرقام.. “الفاف” تستعرض تاريخ مولودية الجزائر وشباب بلوزداد في كأس الجمهورية

استعرض الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، تاريخ فريقي مولودية الجزائر، وشباب بلوزداد، في منافسة الكأس، قبل النهائي الذي سيجمعهما اليوم الجمعة.

وحسب موقع “الفاف”، شارك فريق مولودية الجزائر، في 58 مرة في منافسة الكأس، منها تسعة نهائيات، فاز في ثمانية منها.

في المقابل، شارك شباب بلوزداد، هو الآخر 58 مرة في منافسة الكأس، بلغ فيها الدور النهائي في 12 مناسبة، نال فيها ثمانية كؤوس.

ولم سبق لفريقي مولودية الجزائر، وشباب بلوزداد، أن تواجها في الدور النهائي من هذه المنافسة، قبل المباراة التي ستجمعهم اليوم الجمعة، ما سيجعلها مباراة تاريخية للفريقين.