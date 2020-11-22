بالأرقام.. المولودية تحقق حصيلة ايجابية في مبارياتها التحضيرية للموسم الجديد

حقق فريق مولودية الجزائر، نتائج ايجابية في المباريات التحضيرية التي خاضها استعدادا للموسم الكروي الجديد 2020-2021.
وكشف الحساب الرسمي للفريق، الحصيلة الإجمالية للمباريات التحضيرية الـ7 التي خاضها أشبال المدرب نبيل نغيز.
وحقق رفقاء جابو، 4 انتصارات، تعادلين (2)، وهزيمة واحدة (1)، كما سجل هجوم الفريق 14 هدف، فيما تلقى الدفاع 9 أهداف.
وتصدر المهاجم مهدي بن علجية، قائمة الهدافين في هذه المباريات برصيد 3 أهداف، وهدفين لكل من فريوي، ربيعي، عبد الحفيظ، وجابو.
وجاءت الحصيلة كاملة بالتفصيل على النحو التالي:
انتصارات
م.الجزائر 3-1 الدرك الوطني
م.الجزائر 2-1 بارادو
م.الجزائر 2-2 ن. حسين داي (فوز بضربات الجزاء)
م.الجزائر 3-1 ا.بسكرة
التعادلات
م.الجزائر 3-3 المنتخب الوطني (اقل من 20 سنة)
م.الجزائر 1-1 أ.المدية
الهزيمة
م.الجزائر 0-1 شبيبة الساورة
قائمة الهدافين:
بن علجية 3 أهداف
فريوي 2 هدفين
ربيعي 2 هدفين
عبد الحفيظ 2 هدفين
جابو 2 هدفين
بورديم 1 هدف
بلخير 1 هدف
لعمارة 1 هدف
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