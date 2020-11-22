بالأرقام.. المولودية تحقق حصيلة ايجابية في مبارياتها التحضيرية للموسم الجديد

حقق فريق مولودية الجزائر، نتائج ايجابية في المباريات التحضيرية التي خاضها استعدادا للموسم الكروي الجديد 2020-2021.

وكشف الحساب الرسمي للفريق، الحصيلة الإجمالية للمباريات التحضيرية الـ7 التي خاضها أشبال المدرب نبيل نغيز.

وحقق رفقاء جابو، 4 انتصارات، تعادلين (2)، وهزيمة واحدة (1)، كما سجل هجوم الفريق 14 هدف، فيما تلقى الدفاع 9 أهداف.

وتصدر المهاجم مهدي بن علجية، قائمة الهدافين في هذه المباريات برصيد 3 أهداف، وهدفين لكل من فريوي، ربيعي، عبد الحفيظ، وجابو.

وجاءت الحصيلة كاملة بالتفصيل على النحو التالي:

انتصارات

م.الجزائر 3-1 الدرك الوطني

م.الجزائر 2-1 بارادو

م.الجزائر 2-2 ن. حسين داي (فوز بضربات الجزاء)

م.الجزائر 3-1 ا.بسكرة

التعادلات

م.الجزائر 3-3 المنتخب الوطني (اقل من 20 سنة)

م.الجزائر 1-1 أ.المدية

الهزيمة

م.الجزائر 0-1 شبيبة الساورة

قائمة الهدافين:

بن علجية 3 أهداف

فريوي 2 هدفين

ربيعي 2 هدفين

عبد الحفيظ 2 هدفين

جابو 2 هدفين

بورديم 1 هدف

بلخير 1 هدف

لعمارة 1 هدف