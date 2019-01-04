بالأرقام.. النتائج النهائية لإنتخابات التجديد النصفي لمجلس الامة

أعلن المجلس الدستوري مساء اليوم الجمعة عن النتائج النهائية لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة التي جرت السبت الماضي وكذا نتائج الطعون المقدمة، فيما يخص الطعون:

فيما يخص الطعن الوارد من ولاية تلمسان: بناء على المادة 191 (الفقرة 3) من الدستور التي تنص على أن آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائيةي وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 03/ق. م د/18 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018 والقاضي بإلغاء الانتخاب الذي جرى يوم السبت 29 ديسمبر سنة 2018 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين في ولاية تلمساني قرر المجلس الدستوري عدم جواز الطعن.

فيما يخص الطعون الباقية وعددها أربعة:

طعن واحد مقبول من حيث الشكل ومرفوض في الموضوع لعدم التأسيس.

ثلاثة طعون مقبولة من حيث الشكل وفي الموضوع.

وبناء على المادة 131 “الفقرة الثانية” من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص على أنه إذا اعتبر المجلس الدستوري الطعن مؤسسي يمكنه بموجب قرار معلل إما أن يلغي الانتخاب المحتج عليه وإما أن يعدل محضر النتائج المحرر وأن يعلن نهائيا الفائز الشرعي وعليهي يعلم المجلس الدستوري أنه تم تعديل محاضر الفرز الخاصة بولايتي ورقلة وإليزي.

فيما يخص النتائج النهائية:

يعلم المجلس الدستوري بما يلي:

عـدد الولايات المعنية : 47

الناخبون المُسجلون : 26018

الناخبون المُصوّتون : 25492

الناخبون المُمْتَـِنعـُون : 526

نسـبة الـمشاركــة :97,98 %

عـدد الأصوات الـملغـاة : 2507

عدد الأصواتِ المُعَـَبَّر عنها : 22985

عـدد المترشحين الفـائزين : 47

وبالتالي يعلن نهائيا فوز المترشحين الذين سبق الإعلان عن فوزهم في البيان المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018 المتضمن الإعلان عن النتائج المؤقتةي باستثناء نتيجة الانتخاب في ولايتي ورقلة وإليزي والتي تغيرت كما يلي:

المترشح الفائز نهائيا عن ولاية ورقلة جديع عبد القادر بدلا من بالحسروف ساليم.

المترشح الفائز نهائيا عن ولاية إليزي ماضوي العيد بدلا من معطا لله عمر”.