بالأرقام.. بن رحمة ثاني أكثر اللاعبين تهديفاً في واست هام

يقدم الدولي الجزائري، السعيد بن رحمة، مستويات إيجابية هذا الموسم، مع فريقه واستهام في كل المنافسات.

إذ لعب هذا الموسم مع فريقه واست هام، 33 مباراة في كل المنافسات، 18 مباراة منها شارك كأساسي منها 13 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومباراة كأساسي في كأس الإتحاد، و4 لقاءات كأساسي في دوري المؤتمرات.

وتمكن لاعب الخضر بن رحمة، من تسجيل 7 أهداف في كل المنافسات، وقدم 4 تمريرات حاسمة، كأحسن ثاني اللاعبين أكثر نجاعة في فريقه.

بعد زميله بالفريق جارود بوين، صاحب 8 أهداف و6 تمريرات حاسمة من 33 مباراة في كل المنافسات هذا الموسم.