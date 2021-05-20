بالأرقام.. بن رحمة يتفوق على نجم يونايتد وهاري كين !

تفوق النجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة بالأرقام على عديد النجوم في الدوري الانجليزي الممتاز على غرار برونو فيرنانديز وهاري كين هذا الموسم.
الجزائري ورغم مُشاركاته القليلة مع فريقه ويستهام يونايتد جاء في المركز الثالث لأفضل المُمررين الحاسمين في البريمرليغ في كل 90 دقيقة.
سعيد بن رحمة قدم مُعدل 0.39 تمريرة حاسمة في كل 90 دقيقة حيث تفوق عليه فقط كيفين دي بروين وجاك غريليش.
يُذكر أن إبن مدينة بطيوة بولاية وهران سجل هدف وحيد هذا الموسم مع ويستهام كان ضد برايتون في الجولة ال36.
🇩🇿 Benrahma possède le 3ème meilleur ratio de passes décisives par 90 minutes en Premier League cette saison:
🇧🇪 Kevin De Bruyne (Man City) 0.52
🏴 Jack Grealish (Aston Villa) 0.43
🇩🇿 Saïd Benrahma (#WHUFC) 0.39
🏴 Harry Kane (Tottenham) 0.39
🇵🇹 Bruno Fernandes (Man United) 0.35 pic.twitter.com/HKReMRGWme
— DZfoot (@DZfoot) May 20, 2021
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