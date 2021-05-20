بالأرقام.. بن رحمة يتفوق على نجم يونايتد وهاري كين !

تفوق النجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة بالأرقام على عديد النجوم في الدوري الانجليزي الممتاز على غرار برونو فيرنانديز وهاري كين هذا الموسم.

الجزائري ورغم مُشاركاته القليلة مع فريقه ويستهام يونايتد جاء في المركز الثالث لأفضل المُمررين الحاسمين في البريمرليغ في كل 90 دقيقة.

سعيد بن رحمة قدم مُعدل 0.39 تمريرة حاسمة في كل 90 دقيقة حيث تفوق عليه فقط كيفين دي بروين وجاك غريليش.

يُذكر أن إبن مدينة بطيوة بولاية وهران سجل هدف وحيد هذا الموسم مع ويستهام كان ضد برايتون في الجولة ال36.