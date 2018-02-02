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بالأرقام.. بن سبعيني رابع أحسن مُدافع في فرنسا

الرياضة
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بالأرقام.. بن سبعيني رابع أحسن مُدافع في فرنسا
بقلم إسماعيل عشاش

صُنف الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، كرابع أحسن مُدافع في الدوري الفرنسي، خلال الموسم الجاري وذلك لتفوقه في الصراعات الفردية.

وكشفت الإحصائيات بأن لاعب “رين” تمكن ولحد الساعة من الفوز بـ67.6% من الصراعات الثنائية التي دخلها مع مُهاجمي الفرق المُنافسة.

ولم يتجاوز مُدافع المنتخب الوطني، سوى النجم البرازيلي “ماركينيوس” والسنيغالي “بابي جيلوبودجي” وهذا إضافة للاعب ذو الاصول الجزائري “يوري برشيش”.

ويعيش إبن قسنطينة، موسما “مُعقدا” كونه يُغير منصبه من أسبوع لآخر وهو مالا يُساعده، على تفجير طاقاته بالطريقة المرجوة

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