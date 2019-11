بالأرقام.. بن ناصر أفضل مراوغ في أوروبا

وكشف موقع “هوسكورد” العالمي، المختص في الإحصائيات، أن إسماعيل بن ناصر، حقق نسبة (92.3%)، من المراوغات الناجحة.

وشملت هذه الإحصائيات، 310 لاعب من مختلف الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، والذين قامو على الأقل بـ20 محاولة مراوغة هذا الوسم.

وبهذا يؤكد إسماعيل بن ناصر (21 عاما)، من مباراة لأخرى هذا الموسم مستواه الكبير، رفقة ناديه الجديد آسي ميلان.

Ismael Bennacer: Of the 310 players to attempt 20+ dribbles, @IsmaelBennacer has a better dribble success rate (92.3%) than any other player in Europe's top five leagues this season

For more player stats — https://t.co/ltb59tMc2x pic.twitter.com/AZKLVxekWA

— WhoScored.com (@WhoScored) November 13, 2019