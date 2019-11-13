بالأرقام.. بن ناصر أفضل مراوغ في أوروبا

تصدر الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب ميلان آسي الإيطالي، ترتيب لاعبي الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، من حيث نسبة المراوغات الناجحة.

وكشف موقع “هوسكورد” العالمي، المختص في الإحصائيات، أن إسماعيل بن ناصر، حقق نسبة (92.3%)، من المراوغات الناجحة.

وشملت هذه الإحصائيات، 310 لاعب من مختلف الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، والذين قامو على الأقل بـ20 محاولة مراوغة هذا الوسم.

وبهذا يؤكد إسماعيل بن ناصر (21 عاما)، من مباراة لأخرى هذا الموسم مستواه الكبير، رفقة ناديه الجديد آسي ميلان.