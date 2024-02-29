بالأرقام.. بن ناصر صاحب أعلى أجر في ناديه آسي ميلان

تصدر الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، نجم نادي آسي ميلان الإيطالي، قائمة لاعبي ناديه، باعتباره الأعلى أجرا في الفريق.

وكشف موقع “CAPOLOGY”، المختص في كشف رواتب اللاعبين، بأن بن ناصر، ينال أعلى راتب خام في ناديه آسي ميلان.

كما أوضح ذات المصدر، بلغة الأرقام، بأن الدولي الجزائري، ينال راتب خام سنوي بقيمة 7 ملايين و40 ألف أورو، براتب أسبوعي قيمته 135 ألف 385 يورو.

وبهذه الأرقام، تفوق الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، على جميع زملائه في نادي آسي ميلان، بتصدره قائمة الفريق للاعبين الأعلى دخلا.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر، انضم إلى فريق آسي ميلان صيف 2019، قبل أن يجدد عقده في 2023 مع الميلان إلى غاية 2027.