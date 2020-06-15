بالأرقام.. بن ناصر ضمن قائمة أغلى لاعبي الوسط في الكالتشيو

فرض الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب آسي ميلان الإيطالي، نفسه ضمن قائمة أغلى 10 لاعبي وسط في الدوري الإيطالي.

وكشفت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، نقلا عن احصائيات مرصد كرة القدم، أن بن ناصر يعد من أغلى لاعبي الوسط في ايطاليا حاليا.

وكشف ذات المصدر، ارتفاع قيمة الدولي الجزائر، لتبلغ 33.2 مليون أورو، يحتل بها المركز العاشر من بين لاعبي وسط الدوري الإيطالي.

وتفوق بن ناصر، على النجم الصاعد تونالي، الذي بلغت قيمته 32.8 مليون أورو، والذي يتواجد محل أطماع كل من برشلونة، جوفنتوس، وانتر ميلان.

يذكر أن إسماعيل بن ناصر (22 عاما)، مطلوب لدى كبرى الأندية الأوروبية، على غرار مانشستر سيتي، ريال مدريد، أرسنال وغيرها.

وجاء ترتيب أغلى 10 لاعبي وسط في الدوري الإيطالي كاملة على النحو التالي:

فابيان رويز (نابولي): 81 مليون أورو

رودريغو بنتانكور (جوفنتوس): 74.2 مليون أورو

نيكواو باريلا (انتر ميلان): 67.2 مليون أورو

كريستيان اريكسن (انتر ميلان): 66 مليون أورو

سيرجي سافيتش (لاتسيو): 49 مليون أورو

فرانك كيسي (ميلان): 42.5 مليون أورو

ميراليم بيانيتش (جوفنتوس): 42.1 مليون أورو

بيوتر زيلينكسي (نابولي): 40.1 مليون أورو

مارسيلو بروزوفيتش (انتر ميلان) 34.5 مليون أورو

إسماعيل بن ناصر (آسي ميلان) 33.2 مليون أورو