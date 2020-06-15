بالأرقام.. بن ناصر ضمن قائمة أغلى لاعبي الوسط في الكالتشيو

الرياضة
  • -
  • 0
بالأرقام.. بن ناصر ضمن قائمة أغلى لاعبي الوسط في الكالتشيو
بقلم كريم.تيغرمت

فرض الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب آسي ميلان الإيطالي، نفسه ضمن قائمة أغلى 10 لاعبي وسط في الدوري الإيطالي.

وكشفت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، نقلا عن احصائيات مرصد كرة القدم، أن بن ناصر يعد من أغلى لاعبي الوسط في ايطاليا حاليا.

وكشف ذات المصدر، ارتفاع قيمة الدولي الجزائر، لتبلغ 33.2 مليون أورو، يحتل بها المركز العاشر من بين لاعبي وسط الدوري الإيطالي.

وتفوق بن ناصر، على النجم الصاعد تونالي، الذي بلغت قيمته 32.8 مليون أورو، والذي يتواجد محل أطماع كل من برشلونة، جوفنتوس، وانتر ميلان.

يذكر أن إسماعيل بن ناصر (22 عاما)، مطلوب لدى كبرى الأندية الأوروبية، على غرار مانشستر سيتي، ريال مدريد، أرسنال وغيرها.

وجاء ترتيب أغلى 10 لاعبي وسط في الدوري الإيطالي كاملة على النحو التالي:

فابيان رويز (نابولي): 81 مليون أورو

رودريغو بنتانكور (جوفنتوس): 74.2 مليون أورو

نيكواو باريلا (انتر ميلان): 67.2 مليون أورو

كريستيان اريكسن (انتر ميلان): 66 مليون أورو

سيرجي سافيتش (لاتسيو): 49 مليون أورو

فرانك كيسي (ميلان): 42.5 مليون أورو

ميراليم بيانيتش (جوفنتوس): 42.1 مليون أورو

بيوتر زيلينكسي (نابولي): 40.1 مليون أورو

مارسيلو بروزوفيتش (انتر ميلان) 34.5 مليون أورو

إسماعيل بن ناصر (آسي ميلان) 33.2 مليون أورو


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=836158

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com