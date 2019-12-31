بالأرقام.. بودبوز من أفضل صانعي اللعب خلال العشرية الأخيرة

إحتل الدولي الجزائري رياض بودبوز، المركز السادس، في ترتيب أفضل صانعي الفرص خلال العشرية الأخيرة في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وأوضحت إحصائيات موقع “أوبتا”، بأن صاحب القدم اليُسرى السحرية تمكن من خلق 663 فُرصة مع مُختلف الفرق التي حمل ألوانها.

وجاء في صدارة هذا الترتيب، الفرنسي ديميتري بايات نجم مارسيليا، يليه كل من مسعود أوزيل من آرسنال، والبلجيكي إيدن هازارد.

ولم تشفع هذه الأرقام الضخمة، لخريج مدرسة سوشو، لإيجاد ناد مُحترم يضمن له اللعب بصفة مُنتظمة.

يُذكر بأن لاعب سانت إيتيان حاليا، صُنف كواحد من أسوء الصفقات التي قامت بها فرق الليغ 1 خلال هذا الموسم.