بالأرقام.. بونجاح يتفوق على صلاح ويتصدر مهاجمي إفريقيا

يتصدر المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح، لاعب نادي السد القطري، ترتيب أفضل هدافي المنتخبات الإفريقية، في آخر ثلاث سنوات.

وتصدر مهاجم الخضر، قائمة تتكون من 7 لاعبين أفارقة فقط، تمكنوا من تجاوز حاجز الـ10 أهداف رفقة منتخباتهم في آخر 3 سنوات.

وتمكن بونجاح، في آخر ثلاث سنوات من تسجيل 16هدفا بألوان الخضر، في مختلف المباريات الدولية التي شارك فيها منذ سنة 2017.

وحلّ في المركز الثاني النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، برصيد 14 هدفا، يليه النيجيري أوديون إيغالو، بـ 13 هدفا.

وعلى مستوى المنتخب الوطني، حلّ رياض محرز، في المركز الثاني بعد بونجاح، برصيد 9 أهداف، متبوعا بكل من إسلام سليماني 6 أهداف، و يوسف بلايلي 5 أهداف.

وجاء الترتيب الكامل للاعبين الأفارقة الذين تجاوزوا 10 أهداف رفقة منتخباتهم، في آخر ثلاث سنوات، على النحو التالي:

بغداد بونجاح (المنتخب الجزائري): 16 هدفا

محمد صلاح (منتخب مصر): 14 هدفا

أوديون إيغالو (منتخب نيجيريا): 13 هدفا

ميشال أوليونغا (منتخب كينيا): 11 هدفا

نعيم سليتي (منتخب تونس): 10 أهداف

سيديريك بكامبو (منتخب الكونغو الديمقراطية): 10 أهداف

خاما بيليت (منتخب زيمبابوي): 10 أهداف