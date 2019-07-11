بالأرقام.. تاريخ المواجهات بين الجزائر وكوت ديفوار

يواجه المنتخب الجزائري، أمسية اليوم الخميس، منتخب كوت ديفوار، لحساب ربع نهائي أمم إفريقيا 2019، في سيناريو جديد بين المنتخبين.

وواجه المنتخب الجزائري، نظيره كوت ديفوار في 7 مناسبات، فاز الفيلة في 3 منها، بينما عاد الفوز لمحاربي الصحراء في مناسبتين، وكان التعادل سيد الموقف في مناسبتين أخرتين.

ويعود أول لقاء بين المنتخبين، لـ”كان 1968″، في دور المجموعات، وهي المباراة التي فاز بها كوت ديفوار بنتيجة 3-0.

وفي نسخة 1988، ولحساب ذات الدور من أم إفريقيا، تعادل المنتخب الجزائري بـ1-1 أمام كوت ديفوار، قبل أن يفوز عليه بـ3-0 في نسخة 1990.

وجاء رد المنتخب الإيفواري في نسخة 1992، أين فاز هو الآخر بثلاثية نظيفة على الجزائر، ليرد محاربو الصحراء، سنة 2010 بنتيجة 3-2.

والتقى المنتخبان من جديد سنة 2013، لحساب دور المجموعات وهي المباراة التي انتهت بنتيجة 2-2، قبل أن يحقق الفيلة الفوز بـ3-1، في آخر مواجهة كانت سنة 2015.

وستكون مواجهة اليوم الخميس، بين الجزائر، والسنغال، هي الثامنة، بين المنتخبين، لتحديد المتأهل للدور النصف نهائي لأمم إفريقيا 2019.