بالأرقام.. تاريخ المواجهات بين المنتخب الوطني والسويد

ترسمت اليوم الأربعاء المواجهة الودية بين المنتخب الوطني الجزائري، ونظيره السويدي يوم 19 نوفمبر المُقبل.

وتُعتبر هاته المواجهة الخامسة في التاريخ بين المُنتخبين بعد مواجهات سنوات 1975، 1976، 1989 و1990.

وانتهت ثلاث مواجهات سابقة بفوز المنتخب السويدي، بنتائج، 4-0، 2-0 و2-0 على التوالي.

بينما انتهت المواجهة الأخيرة بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة ليكون الخضر أمام فرصة تحقيق فوزهم التاريخي الأول أمام السويد الشهر المُقبل.