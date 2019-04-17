بالأرقام.. تاهرات ضمن الأفضل في أوروبا

تواجد الدولي الجزائري مهدي تاهرات، لاعب نادي لانس الفرنسي، ضمن قائمة أفضل اللاعبين في الصراعات الهوائية، في 26 بطولة أوروبية.

وحسب إحصائيات موقع “football-observatory“، احتل تاهرات، المركز الـ14، لأفضل اللاعبين في الصراعات الهوائية، بحصوله على نسبة 82.6%.

وتمكن مدافع الخضر، من التفوق في 100 صراع جوي، من أصل 121، في الفترة الممتدة من 1جويلية 2018، إلى 10أفريل 2019.

ويستثنى من هذا التصنيف، الذي دخله تاهرات، اللاعبين الناشطين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، أين خصص لهم تصنيف خاص.

يذكر أن مهدي تاهرات، غاب عن أجواء المنافسة رفقة ناديه لانس الفرنسي، منذ جانفي المنصرم، بسبب الإصابة التي يعاني منها.