بالأرقام.. توتنهام الضحية المُفضلة لمحرز في الدوري الانجليزي

كشف فريق مانشستر سيتي الانجليزي، أن توتنهام هوتسبير هو الضحية المُفضلة لرياض محرز في الدوري الانجليزي الممتاز.

حيث نشر حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأربعاء صورة لاحتفال محرز بهدفه أمام سبيرز في آخر مواجهة بين الفريقين.

كما أرفق الحساب الصورة باحصائية:”رياض محرز شارك في أهداف أمام توتنهام في الدوري الممتاز أكثر من أي فريق آخر = 11 هدف”.

وسجل النجم الدولي الجزائري 7 أهداف في شباك توتنهام في البريمرليغ إضافة إلى تقديمه 4 تمريرات حاسمة.