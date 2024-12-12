بالأرقام.. حاج موسى الأفضل في رابطة الأبطال

يعدّ الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، أفضل لاعب في نادي فاينورد الهولندي، في منافسة رابطة أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي.

وتمكن حاج موسى من تسجيل ثلاثة أهداف في المنافسة الأوروبية لحد الآن، أمام كل من لايبزيغ، مانشستر سيتي وسبارتا براغ. ليكون بذلك أفضل هداف في ناديه فاينورد.

ويملك الجناح الأيمن للمنتخب الوطني أفضل نسبة ترجمة للأهداف بـ 60%، و أفضل مؤشر تسديدة\هدف (1,7 تسديدة\هدف)، وأفضل مؤشر هدف\دقيقة (هدف\كل 85 دقيقة)، حسب مؤشر الإحصائيات المتخصص صوفاسكور.

للإشارة، خاض حاج موسى، لحد الآن، مع فاينورد 16 مواجهة في كل المنافسات، بمجموع 780 دقيقة، سجل خلالها 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.