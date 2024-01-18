بالأرقام.. حصاد الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2023

أختتمت الجولة الأولى من نهائيات أمم إفريقيا 2023، الجارية بكوت ديفوار، على وقع أرقام مهمة ميزت مباريات هذه الجولة.

وتم خلال هذه الجولة الأولى من “كان 2023″، خوض 12 مباراة، تم خلالها تسجيل 27 هدفا، بمعدل تهديفي بلغ 2.25. منها هدف مهاجم الخضر بغداد بونجاح، في مرمى أنغولا.

وتم تسجيل أكبر عدد من الأهداف خلال هذه الجولة الأولى، في المباراة التي تعادل فيها منتخب مصر، أمام الموزمبيق، بهدفين في كل شبكة.

وحصد لقب هداف هذه الجولة، اللاعب السنغالي لمين كامارا، الذي سجل هدفين في شباك منتخب غامبيا، منح بهما الفوز للسنغال بثلاثية نظيفة.

من جهة أخرى، وفيما تعلق بالقرارات التحكيمية، تم إشهار 3 بطاقات حمراء، بالإضافة لـ 42 بطاقة صفراء، في هذه الجولة الأولى من “كان” كوت ديفوار.