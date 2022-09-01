بالأرقام.. دوري نجوم قطر يشيد باحصائيات براهيمي مع الغرافة

أشاد دوري نجوم قطر، بالأرقام التي سجلها الدولي الجزائري ياسين براهيمي، بداية الموسم الجاري، رفقة ناديه الغرافة.

ونشر دوري نجوم قطر، على “تيوتر”، احصائيات براهيمي، مشيرا لتسجيله ثلاثية كاملة في آخر ثلاثة مباريات مع ناديه الغرافة

كما أضاف ذات المصدر، إلى أن الدولي الجزائري، ساهم أيضا بثلاثة تمريرات حاسمة، في نفس المباريات الثلاث.

وتؤكد هذه الأرقام، الفورمة العالية، والإنطلاقة القوية التي بصم عليها براهيمي، هذا الموسم، في الدوري القطري.