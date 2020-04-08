بالأرقام.. ديلور رابع أحسن هدافي الليغ1 منذ الموسم الماضي

يحتل الدولي الجزائري أندي ديلور، مهاجم نادي مونبوليي، المركز الرابع من بين أحسن هدافي الليغ1 الفرنسية، منذ الموسم الماضي.

وكشف نادي موبوليي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن ترتيب مهاجمه الجزائري، من بين هدافي الليغ1، منذ الموسم الماضي.

واحتل ديلور، المركز الرابع برصيد اجمالي بلغ 23 هدفا، بعد كل من نجم سان جيرمان كليان مبابي 51 هدفا، موسى ديمبلي، لاعب أولمبيك مارسيليا 31 هدفا، ونيمار بـ28 هدفا.

يذكر أن أندي ديلور، بصم منذ بداية هذا الموسم، على 9 أهداف بألوان ناديه مونبوليي، بالإضافة لـ3 تمريرات حاسمة.