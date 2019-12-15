بالأرقام.. راتب “محرز” الخيالي يجعله ضمن قائمة الأغلى في “إفريقيا” !

كشفت مجلة “أونز مونديال” الفرنسية عن “التوب 10” للاعبين الأفارقة الأكثر أجرا في العالم، ويتواجد “رياض محرز” ضمن هذه القائمة.

ويتصدر هذه القائمة “سيدريك باكامبو” لاعب “بكين” الصيني الذي يتلقى راتب سنوي قدره 18 مليون أورو.

وفي المركز الثاني “محمد صلاح” لاعب “ليفربول” الإنجليزي الذي يتلقى راتب سنوي قدره 11.5 مليون أورو.

أما في المركز الثالث فكل من “أوباميانغ” لاعب “أرسنال” و “إيغالو” لاعب “شنغهاي” الصيني بالإضافة إلى النجم الجزائري “رياض محرز” لاعب “السيتي” يتلقون راتب سنوي قدره 10 ملايين أورو.

راتب “محرز” السنوي يعادل “200 مليار سنتيم” في السوق السوداء أي بـ 600 مليون سنتيم شهريا.

في حين يتواجد ضمن هذه القائمة المهاجم “ساديو ماني” لاعب “ليفربول” الذي يتلقى راتب سنوي قدره 9 ملايين أورو.